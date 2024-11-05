СК возбудил дело по факту смерти в пожаре экс-замгубернатора Тульской области Шеденкова

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

По факту смерти экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в пожаре возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

ЧП произошло на даче погибшего, которая расположена в СНТ "Лесные Поляны – 2" в Московской области. Согласно предварительной версии следствия, ночью 3 ноября Шеденков зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание.

Уже после ликвидации пожара сотрудники экстренных служб обнаружили его тело. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили несколько судебных экспертиз, в том числе медицинскую и пожарно-техническую.

В момент трагедии, по информации СМИ, вместе с Шеденковым в доме находилась его знакомая, которой удалось спастись.

Пост заместителя губернатора Тульской области он занял в 1996 году, позднее переехал в Москву, где был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа столицы.

За время работы первым заместителем губернатора Тульской области Шеденков был награжден медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения" и "Ветеран труда". В 2016 году он был назван почетным гражданином Новомосковска.