The Sun: самолет совершил экстренную посадку в Британии "из-за запаха ношеных носков"

Фото: ТАСС/Zuma

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Великобритании из-за странного запаха "ношеных носков", передает aif.ru со ссылкой на The Sun.

Экипаж Boeing 777-200 следовал из Лондона в мексиканский город Канкун, однако вскоре после вылета из аэропорта Гатвик капитан воздушного судна сообщил о странном запахе. На борту находилось 340 пассажиров, у многих закружилась голова.



Перед успешным приземлением самолету пришлось около 45 минут совершать круги в воздушном пространстве. В течение этого времени пилоты должны были использовать кислородные маски и проветривать кабину, чтобы избежать воздействия токсичных паров.

После посадки некоторые пассажиры и члены экипажа обратились за медицинской помощью. В результате вылет рейса был перенесен на сутки.

Ранее летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Тюмени из-за лисы. Животное вышло на взлетно-посадочную полосу. В результате лайнеру пришлось отправиться на второй круг по указанию диспетчера. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.