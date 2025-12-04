Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку на частной вертолетной площадке в Башкирии, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в деревне Атаевке. В результате посадки пострадал один человек – ему уже оказывают медпомощь. Следователи начали проверку.

В свою очередь, в Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что также проводят свою проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Уточняется, что при наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

Ранее самолет рейса Москва – Томск совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Это произошло, потому что в Томске временно закрыли полосу для расчистки ее от снега. После дозаправки самолет вылетел из Новосибирска и прилетел в воздушную гавань Томска.


