Депутат Бессараб: пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 января 2026 года

Фото: depositphotos/Milly7

Всем российским пенсионерам проиндексируют выплаты на 7,6% с 1 января 2026 года. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что средства на индексацию страховых пенсий уже заложены в бюджете в первом чтении. Всего получателей выплат – 38 миллионов.

По словам Бессараб, после пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года – на 6,8%. А 1 октября следующего года повысят военные пенсии и выплаты бывшим работникам силовых структур. Согласно прогнозу, увеличение денежного довольствия составит 4%, но ситуация может измениться из-за инфляции.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно – в декабре 2025 года. Уточнялось, что данная практика является стандартной, она связана с длительными новогодними каникулами, так как в начале января не работают почта и банки.

