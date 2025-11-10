Форма поиска по сайту

10 ноября, 08:14

Общество

Средняя социальная пенсия в России превысила 15,5 тыс рублей

Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей с начала года. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, которые приводит РИА Новости.

По состоянию на 1 октября текущего года показатель остановился на отметке в 15 514,11 рубля в месяц, тогда как в январе составлял 13 511,95 рубля.

Для работающих пенсионеров выплаты в среднем составляют 11 705,66 рубля, а для неработающих – 15 814,26 рубля.

К 2027 году средняя страховая пенсия по старости в России превысит 29 тысяч рублей, подсчитали эксперты. В своих расчетах специалисты учли все запланированные индексации, согласно которым в январе 2026 года пенсия вырастет на 7,6%, в феврале 2027-го – на 4%, а в апреле того же года – на 3,4%.

При этом ранее в Госдуме напомнили, что российские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно – в декабре 2025 года. Это стандартная практика, связанная с длительными новогодними каникулами, чтобы люди не остались без средств на праздники.

"Новости дня": страховая пенсия вырастет в России в 2026 году

