В Госдуме опровергли планы повышения пенсионного возраста

Вопрос о новой пенсионной реформе или о повышении пенсионного возраста не обсуждается ни на каких площадках, заявил в беседе с ТАСС глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появились публикации о якобы новой пенсионной реформе. Нилов в ответ на эти сообщения призвал прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности.

"В Государственной думе законопроектов на эту тему нет. Никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах – ни в открытых, ни в закрытых – не ведется", – подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме рассказывали, что индексация пенсий в 2026 году будет проводиться в несколько этапов для разных категорий получателей. Основное повышение страховых выплат для всех неработающих пенсионеров стартует уже с 1 января 2026 года. При этом темп увеличения опережает прогнозируемый уровень инфляции.

