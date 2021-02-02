Инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объявил, что РФ находится на плато по динамике распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если мы будем, опять же, смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идем по нисходящей", – заявил эксперт.

Вознесенский уточнил, что страна приблизилась к рубежу, после которого в крупных регионах будет постоянно снижаться заболеваемость COVID-19.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее указала на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей стране. Эпидситуация, считает эксперт, постепенно стабилизируется.

В России за последние сутки выявили 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. 1 701 из них приходится на Москву, еще 1 484 – на Санкт-Петербург. За тот же период наблюдений выздоровели 22 372 пациента.

