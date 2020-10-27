Путин пошутил про возникновение коронавируса

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Владимир Путин пошутил на предмет возникновения коронавирусной инфекции. Во время заседания Совета по культуре, где обсуждался вопрос финансирования цирков со зверями, президент упомянул причастность летучих мышей к вспышкам вируса.

"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", – сказал российский лидер.

Его фраза стала ответом на слова советника президента Владимира Толстого, которой попросил уделить внимание вопросу помощи циркам, в частности тем, где есть животные и где сотрудники не получили оплату.

Путин отметил, что над решением данной проблемы работает министерство культуры и аппарат правительства.

В августе специалисты Роспотребнадзора объявили о масштабном исследовании по выявлению коронавируса у летучих машин в РФ. Эксперты приступили к составлению карты перемещения рукокрылых, а также оценке встречаемости у них коронавирусов.

При этом кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин заявил, что российские летучие мыши не являются переносчиками опасных для людей коронавирусов.

