Путин пошутил про возникновение коронавируса

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин пошутил на предмет возникновения коронавирусной инфекции. Во время заседания Совета по культуре, где обсуждался вопрос финансирования цирков со зверями, президент упомянул причастность летучих мышей к вспышкам вируса.
"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", – сказал российский лидер.
Его фраза стала ответом на слова советника президента Владимира Толстого, которой попросил уделить внимание вопросу помощи циркам, в частности тем, где есть животные и где сотрудники не получили оплату.
Путин отметил, что над решением данной проблемы работает министерство культуры и аппарат правительства.
В августе специалисты Роспотребнадзора объявили о масштабном исследовании по выявлению коронавируса у летучих машин в РФ. Эксперты приступили к составлению карты перемещения рукокрылых, а также оценке встречаемости у них коронавирусов.
При этом кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин заявил, что российские летучие мыши не являются переносчиками опасных для людей коронавирусов.
Российских летучих мышей проверят на коронавирусы
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