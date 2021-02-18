Собака заразилась ковидом в Латвии

17:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Латвийские ветеринары обнаружили коронавирус у собаки. Это первый случай в практике специалистов, пишет сайт Delfi со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС).
Глава учреждения Марис Балодис в беседе с тележурналистами подтвердил, что собака переболела вирусом. Специалисты изучили полученные анализы и нашли антитела COVID-19, отметил он.
Уточняется, что хозяева собаки, переболев вирусом, решили заодно проверить своего питомца, тем не менее Балодис заверил, что не стоит зацикливаться на данном случае, так как домашние животные не являются переносчиками болезни.
"Я думаю, что в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии ни в Европе, ни во всем мире", – подчеркнул он.
Ранее местные СМИ сообщали о том, что кот заразился коронавирусом, а еще у нескольких кошек нашли антитела.
В период пандемии в Москве зоогостиницы стали принимать животных, чьи хозяева попали в реанимацию из-за коронавируса.
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