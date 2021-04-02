Гинцбург рассказал, передаются ли антитела к COVID-19 от матери к ребенку

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Ребенок может получить антитела к коронавирусу от матери через плаценту во время беременности, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела", – заявил специалист.

Ранее американские ученые провели исследование беременных и кормящих женщин, прошедших вакцинацию от коронавируса. В результате опыта удалось установить, что прививка обеспечивает им устойчивый иммунитет к инфекции, при этом новорожденный ребенок может получить антитела через плаценту или грудное молоко.

По словам эксперта Роспотребнадзора Вадима Покровского, антитела от инфицированной матери в организме новорожденного ребенка сохраняются на протяжении нескольких месяцев.

Случаи рождения детей с антителами к COVID-19 уже были зафиксированы в Болгарии и Сингапуре.