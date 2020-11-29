Антитела к коронавирусу у новорожденных сохраняются в течение нескольких месяцев – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Антитела от инфицированной матери в организме новорожденного ребенка сохраняются на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Если мать перенесла какое-нибудь инфекционное заболевание, антитела очень часто передаются ее ребенку во время беременности. Как правило, это продолжается несколько месяцев. Я думаю, что при коронавирусной инфекции то же самое, антитела будут несколько месяцев, а потом уйдут", – отметил Покровский.
В ситуации с коронавирусом антитела для младенца не являются существенно важными. Они защитят ребенка от инфекции, однако дети, по словам эксперта, в целом маловосприимчивы к COVID-19.
Ранее беременным женщинам и их родственникам порекомендовали сделать прививку против гриппа, чтобы снизить риск заражения новорожденного. Отмечается, что антитела передаются от матери плоду, что формирует пассивный противоинфекционный иммунитет у ребенка. Также вакцинация при беременности снижает риск заражения после родов.
Педиатр ответил на вопросы о коронавирусной инфекции
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