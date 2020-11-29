Ребенок с антителами к коронавирусу родился в Сингапуре – СМИ

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Фото: depositphotos/Ondrooo
Мальчик с антителами к коронавирусу родился в Сингапуре. Его мать на 10-й неделе беременности заразилась инфекцией. Об этом сообщает газета Straits Times.
Тридцатиоднолетняя Селин Нг-Чен заболела коронавирусом в марте после поездки в Европу. Через 2,5 недели она вылечилась. Родившийся в ноябре сын Олдрин был с антителами к инфекции.
"Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности", – поделилась Нг-Чен.
Уточняется, что в апреле в Сингапуре у жительницы Наташи Линг также родился ребенок с иммунитетом к COVID-19.
При этом эксперт рассказал, что антитела от инфицированной матери в организме новорожденного ребенка сохраняются на протяжении нескольких месяцев.
Однако в ситуации с коронавирусом они для младенца не являются существенно важными, поскольку дети в целом маловосприимчивы к COVID-19.
Педиатр ответил на вопросы о коронавирусной инфекции
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