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Общество

09:21

Роспотребнадзор назвал условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказал, что антитела к COVID-19 могут передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, переданные таким способом антитела быстро разрушаются, поэтому ребенок защищен от инфекции только тогда, когда получает грудное молоко. Она пояснила, что быстрое снижение титров антител у новорожденных показывает, что это именно материнские антитела.

Пшеничная также уточнила, что известны случаи регистрации антител у детей, рожденными женщинами, которые уже переболели коронавирусом.

Ранее иммунолог рекомендовал людям, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, не сдавать самостоятельно тест на антитела, а если это произошло, результат не стоит сообщать врачу, чтобы это не повлияло на исследование.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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