Иммунолог назвал главное правило после вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Людям, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, не нужно самостоятельно сдавать тест на антитела, а если это произошло, результат не стоит сообщать врачу, чтобы это не повлияло на исследование. Такое мнение выразил израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках", – сказал специалист.

Он отметил, что даже если участник испытаний выяснит, получил он плацебо или вакцину, важно, чтобы эта информация не была доступна его врачу.

"Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек", – отметил Беркун.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

Кроме того, разработчики вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Сотрудники компании заявили, что препарат AstraZeneca показал 62-процентную эффективность. По их мнению, соединение вакцин может оказаться важным этапом при проведении ревакцинации.