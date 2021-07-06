Ученые предположили, какая страна станет новым эпицентром пандемии коронавируса

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Доктор Хилари Джонс назвал Великобританию вероятным новым эпицентром распространения мутаций коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала ITV.

По мнению эксперта, власти страны концентрируются на вакцинации и недостаточно внимания уделяют иным способам борьбы с инфекцией.

"Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла, существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с "Альфа"-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен "Дельта"-вариант, который намного заразнее", – поделился Джонс.

Доктор допустил, что мутация спровоцирует скачок до 50 тысяч новых случаев коронавируса в день. Как следствие, ускорятся и дальнейшие изменения вируса.

По данным на понедельник, 5 июля, в Великобритании подтвердили 27 334 случая коронавируса. При этом в стране привиты 64% взрослого населения.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в мире заболеваемость коронавирусом стабилизировалась, но на высоком уровне. При этом в ряде государств число больных растет чрезмерно быстро.

