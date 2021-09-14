Россия и Сан-Марино могут взаимно признать сертификаты вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о переговорах о взаимном признании сертификатов вакцинации между РФ и Сан-Марино.

"В целом мы видим, что очень позитивный настрой по использованию данного препарата, и они готовы в том числе способствовать продвижению данного препарата на других юрисдикциях. Обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации и дальнейшее сотрудничество в области медицины, фармацевтики", – заявил специалист.

По информации российского МИД, аналогичное обсуждение ведется между РФ и Великобританией. Об этом рассказал директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

В Сан-Марино в рамках прививочной кампании вакцинировали население препаратом "Спутник V" российского производства. Специалисты установили, что препарат показал почти 100-процентную эффективность.

