Россия и Британия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москва обсуждает с Лондоном взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса, заявка о признании вакцины "Спутник V" направлена Великобритании, сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Это тема обсуждается", – сказал ТАСС Беляев.

В свою очередь Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Ватикана и Сан-Марино. В последнем население массово прививалось российским препаратом "Спутник V". В Еврокомиссии сообщили, что признание сертификатов Сан-Марино не означает одобрение "Спутника V" в Европе. Также там уточнили, что каждая из стран ЕС должна самостоятельно принимать решение, признавать ли на своей территории сертификаты, выданные привитым "Спутником V".

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает возобновить туристические потоки с Италией после решения вопроса с взаимным признанием вакцин. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что признание вакцин позволит ослабить карантинные ограничения, необходимые для посещения стран.