ЕС признал сертификаты Сан-Марино, где большинство населения прививались "Спутником V"

Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Ватикана и Сан-Марино. В последнем население массово прививалось российским препаратом "Спутник V".

В Еврокомиссии сообщили, что признание сертификатов Сан-Марино не означает одобрение "Спутника V" в Европе.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что каждая из стран ЕС должна самостоятельно принимать решение, признавать ли на своей территории сертификаты, выданные привитым "Спутником V". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.