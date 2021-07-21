Три человека погибли в крупном ДТП в Нижегородской области

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ДТП с участием шести автомобилей произошло в Нижегородской области, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным полиции, столкнулись три грузовых машины и три легковушки.

"Погибшие из грузового автомобиля – "ГАЗели". Детей среди жертв нет", – сказали в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

Ранее крупное ДТП, в котором двое детей погибли, а один получил травмы, произошло в столичном районе Солнцево. Находившуюся за рулем машины 18-летнюю девушку отправили в СИЗО.