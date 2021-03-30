Мужчина забаррикадировался и начал стрелять по силовикам в Мытищах

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина. Инцидент произошел на улице Прибрежной, 10. Местных жителей призвали не выходить из дома.

По некоторым данным, это произошло во время спецоперации по его задержанию за незаконный оборот оружия.

Сообщается, что житель Подмосковья открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как полиция пришла осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия.

В ночь с 19 на 20 февраля произошла стрельба в Лефортовском тоннеле Москвы. Огонь открыл водитель такси, у которого, по предварительным данным, возник конфликт с пассажирами.

