Эксперт назвал возможные сроки одобрения "Спутника V" ВОЗ

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На данный момент есть вероятность, что ВОЗ одобрит российский препарат "Спутник V" для вакцины от COVID-19 еще до конца 2021 года. Встреча главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса ускорит этот процесс, однако политический и бюрократический аспекты в этом вопросе пока остаются, сообщил ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"В признании вакцины, конечно же, есть политический фактор, но есть и другие, в этом тоже нет сомнений. Существуют очень сложные бюрократические процедуры, в которых тоже надо быть искушенным, потому что чиновники во всем мире одинаковы, они беспокоятся, действуют по инструкции, бюрократия очень сильна", – объяснил Быстрицкий.

По его словам, любое отклонение от инструкции, согласно которой действует власть, может быть рассмотрено как грубейшее нарушение.

"В этом есть своя разумность. Но возникает ощущение, что все очень затягивается, это несправедливо", – добавил Быстрицкий.

Председатель совета Фонда также напомнил, что признание отечественного препарата в мире уже идет, так как он одобрен во многих государствах.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что состоявшаяся в Женеве встреча Мурашко и Гебрейесуса "конечно, ускорит" процесс одобрения ВОЗ российской вакцины.

"Мне кажется, что дело двигается. Медленнее, чем хотелось бы, чем я ожидал, но все же двигается. Последние события оптимистичны", – заключил он.

В свою очередь, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.

По его словам, признание препарата международными организациями откроет отечественным коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.