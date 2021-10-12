Эксперт назвал возможные сроки одобрения "Спутника V" ВОЗ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На данный момент есть вероятность, что ВОЗ одобрит российский препарат "Спутник V" для вакцины от COVID-19 еще до конца 2021 года. Встреча главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса ускорит этот процесс, однако политический и бюрократический аспекты в этом вопросе пока остаются, сообщил ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
"В признании вакцины, конечно же, есть политический фактор, но есть и другие, в этом тоже нет сомнений. Существуют очень сложные бюрократические процедуры, в которых тоже надо быть искушенным, потому что чиновники во всем мире одинаковы, они беспокоятся, действуют по инструкции, бюрократия очень сильна", – объяснил Быстрицкий.
По его словам, любое отклонение от инструкции, согласно которой действует власть, может быть рассмотрено как грубейшее нарушение.
"В этом есть своя разумность. Но возникает ощущение, что все очень затягивается, это несправедливо", – добавил Быстрицкий.
Председатель совета Фонда также напомнил, что признание отечественного препарата в мире уже идет, так как он одобрен во многих государствах.
Кроме того, эксперт выразил уверенность, что состоявшаяся в Женеве встреча Мурашко и Гебрейесуса "конечно, ускорит" процесс одобрения ВОЗ российской вакцины.
"Мне кажется, что дело двигается. Медленнее, чем хотелось бы, чем я ожидал, но все же двигается. Последние события оптимистичны", – заключил он.
В свою очередь, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.
По его словам, признание препарата международными организациями откроет отечественным коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: