Регулятор ЕС может провести экспертизу "Спутника V" в I квартале 2022 года – СМИ

09:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может начать экспертизу российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в первом квартале будущего года, сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, это произойдет, если будут получены недостающие данные до конца ноября.
Ранее глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что агентство потребовало больше информации о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
Он подчеркнул, что регулятор ЕС надеется на прогресс в оценке вакцин, проходящих экспертизу в ЕМА. Все препараты могут быть одобрены в конце 2021 года или в начале 2022 года.
ВОЗ подтвердила, что рассмотрение "Спутника V" входит в финальную стадию
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