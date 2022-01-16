Собянин рассказал о строительстве больницы в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В строительстве новых корпусов многопрофильной клинической больницы № 40 в Коммунарке используются лучшие передовые технологии, в результате обновления она станет мощным и современным медицинским центром, заявил Сергей Собянин.

"Технологии, собранные в Коммунарке, – одни из лучших в мире. Первая очередь уже построена, она работает. К сожалению, сегодня в основном на ковид. Вторая очередь тоже уже близится к завершению", – сказал мэр в эфире канала "Россия 1".

Собянин напомнил, что в начале января был введен в эксплуатацию амбулаторно-поликлинический центр, который оказывает помощь больным с онкологией. Также, по его словам, завершается строительство перинатального центра и детского корпуса. Они будут достроен в 2022 году.

"Но помимо этого, по предложению врачей мы создаем там и центр лучевого лечения. Я надеюсь, что ковид закончится, и центр в Коммунарке будет работать по основному профилю", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.