Собянин рассказал о строительстве больницы в Коммунарке

09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В строительстве новых корпусов многопрофильной клинической больницы № 40 в Коммунарке используются лучшие передовые технологии, в результате обновления она станет мощным и современным медицинским центром, заявил Сергей Собянин.
"Технологии, собранные в Коммунарке, – одни из лучших в мире. Первая очередь уже построена, она работает. К сожалению, сегодня в основном на ковид. Вторая очередь тоже уже близится к завершению", – сказал мэр в эфире канала "Россия 1".
Собянин напомнил, что в начале января был введен в эксплуатацию амбулаторно-поликлинический центр, который оказывает помощь больным с онкологией. Также, по его словам, завершается строительство перинатального центра и детского корпуса. Они будут достроен в 2022 году.
"Но помимо этого, по предложению врачей мы создаем там и центр лучевого лечения. Я надеюсь, что ковид закончится, и центр в Коммунарке будет работать по основному профилю", – подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.
Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.
Собянин рассказал об открытии нового корпуса больницы в Коммунарке
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