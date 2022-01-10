Новый корпус больницы в Коммунарке примет первых пациентов в январе-марте – Собянин

15:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Новый амбулаторно-поликлинический корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы № 40 в Коммунарке, примет первых пациентов уже в I квартале 2022 года, сообщил Сергей Собянин.
"Здесь в Коммунарке сегодня открываем новый амбулаторный корпус. Коммунарская больница, или медицинский центр, – самый современный в России, запроектированный по мировым стандартам. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию", – сказал мэр.
По его словам, в следующем году построят два корпуса: перинатальный и детскую больницу. На 2023 год останется спроектированное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии.
Мэр отметил, что из-за пандемии больницу в Коммунарке перепрофилировали под лечение больных COVID-19 и теперь она является одним из главных центров борьбы с инфекцией не только в Москве, но и во всей России.
"Всего пролечено около 70 тысяч больных. Спасены тысячи и тысячи жизней людей. Надеюсь, что этот период закончится и эта уникальная клиника вступит в полном объеме в работу, обслуживая и ТиНАО, и прилегающие районы. И будет одним из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны", – сказал Собянин.
Он уточнил, что помощь в новом корпусе больницы будут оказывать в плановом порядке, потоки пациентов разделят. Мощность нового корпуса составит 500 посещений в смену. Работать там будут 558 человек, в том числе 179 врачей, 213 сотрудников среднего медицинского персонала и 166 сотрудников прочего персонала.
Для оснащения амбулаторно-поликлинического корпуса закупили новейшую медицинскую технику, в том числе два гастроскопа, два видеогастроскопа, два двухканальных тромбоэластографа, два ректоскопа, девять электрокардиографов. В здании установили компьютеры, подключенные к единой цифровой платформе здравоохранения (ЕМИАС), системы вызова персонала, видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования, противопожарную сигнализацию.
Сейчас на территории больницы в Коммунарке идут работы по возведению новых корпусов. В стадии строительства находится перинатальный центр на 130 коек, строительная готовность и детский корпус на 180 коек.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии столичного здравоохранения в 2022 году. Мэр напомнил, что в конце декабря он выступал в Мосгордуме с традиционным отчетом о работе правительства города.
Будет реконструировано 200 зданий, в каждом филиале по московскому стандарту поликлиник будут врачи наиболее востребованных специальностей, современное оборудование и цифровые сервисы.
Собянин также подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.
Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.
Новый корпус больницы в Коммунарке примет первых пациентов в январе-марте – Собянин
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