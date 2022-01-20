Собянин выделил гранты на лечение онкобольных детей по новейшим технологиям

10:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов в размере 462 миллионов рублей Морозовской детской городской клинической больнице и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого на лечение онкобольных детей по инновационным методикам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что Морозовская больница получит 346 миллионов рублей, а НПЦ имени Войно-Ясенецкого – 116 миллионов.
"Эти средства <...> предназначены для лечения онкобольных детей при помощи инновационных технологий, которые не входят в стандарты обязательного медицинского страхования ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи", – говорится в сообщении.
В мэрии напомнили, что центр детской гематологии и онкологии работает в Морозовской больнице с 2014 года. Он рассчитан на 329 мест и специализируется на лечении детей с солидными опухолями, злокачественными заболеваниями крови и тяжелыми анемиями. За счет грантов в больнице осуществляется специфическая иммунотерапия и закупается современное высокотехнологичное оборудование. Также в 2018 году за счет грантов в Морозовской больнице открылось единственное в Москве детское отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
"Благодаря выделенным ранее грантам удалось увеличить количество выполненных операций в 6,5 раза – с 13 в 2018 году до 85 в 2021-м. Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга", – отмечается в материале.
В НПЦ имени Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек, где для лечения детей используются новейшие технологии – водоструйная диссекция, термоаблация и плазменная хирургия.
Ранее Собянин открыл консультативный Центр анестезиологии-реаниматологии (Центр критических состояний). Центр был создан на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. По словам мэра, открытие Центра является еще одним шагом для улучшения экстренной медицинской помощи.
Собянин выделил гранты на лечение онкобольных детей по новейшим технологиям
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