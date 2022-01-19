Собянин открыл консультативный Центр критических состояний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл консультативный Центр анестезиологии-реаниматологии (Центр критических состояний). Центр был создан на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

По словам мэра, открытие Центра является еще одним шагом для улучшения экстренной медицинской помощи.

"Начиная с января этого года врачи отделений реанимации могут максимально оперативно получать консультации своих наиболее опытных коллег по ведению пациентов, находящихся в критическом состоянии. Каждый сложный случай будет взят на особый контроль", – сказал Собянин.

Также градоначальник поблагодарил сотрудников станции скорой помощи за их работу.

"Они оказывают огромную помощь, особенно в периоды всплеска заболеваний, который сегодня мы наблюдаем. Надеюсь, что они достойно выполнят свою работу и обеспечат москвичей необходимой медицинской помощью", – отметил Собянин.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что Центр критических состояний является единой городской диспетчерской, координирующей оказание консультативной помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии городских больниц и бригадам скорой помощи.

При наличии информации о критическом состоянии пациента специалисты подключают к работе консультантов-реаниматологов взрослых и детских больниц, включая главных внештатных специалистов Депздрава.

Консультанты дежурят круглосуточно по месту основной работы. Их рабочие места оснащены специальным программным обеспечением "Удаленный помощник".

Для его использования медик, находящийся рядом с пациентом, надевает специальный шлем дополненной реальности, создающий эффект присутствия для консультанта. Если в больнице отсутствует возможность технической связи с консультантами Центра, то выезжает бригада скорой помощи.

Планируется, что в будущем в Центр внедрят автоматический мониторинг состояния пациентов, находящихся в реанимации.

Также в перспективе на базе Центра планируется развернуть штаб управления экстренными консультативными бригадами анестезиологии и реанимации.

В конце сентября прошлого года первых пациентов начал принимать новый Центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице. Он рассчитан примерно на 160 тысяч консультаций в год. Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями могут получать в одном месте все виды диагностики и лечения – начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением.

