Фото: Москва 24/Роман Балаев

Официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты взорвали мост через Северский Донец в Святогорске.

По словам представителя ведомства, за счет этого планировалось остановить отступление Вооруженных сил Украины.

"Под натиском российских подразделений отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", – заявил Конашенков.

Представитель Минобороны уточнил, что порядка 80 украинских военных сумели переплыть реку. Огонь по ним не открывали.

В настоящий момент российские военные завершают освобождение города Святогорска и окружающей его территории, добавили в ведомстве.