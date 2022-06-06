Российские саперы разминировали почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Фото: РИА Новости
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.
"Отряды разминирования вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 832,1 гектара", – сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам Мизинцева, были проверены 35 зданий, в числе которых 13 социально-значимых объектов. Также саперы осмотрели один мост и 9,64 километра дорог.
За сутки военнослужащие РФ обнаружили и обезвредили 30 взрывоопасных предметов. Всего выявлено 13 987 таких находок.
Ранее в Минобороны России сообщили о завершении операции по освобождению Святогорска. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, остатки части подразделений ВСУ на данном участке покинули поле боя.
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