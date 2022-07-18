Глава МИД Британии Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным на G20

Фото: EPA/ТАСС

Глава МИД Великобритании заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я была готова осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия", – заявила Трасс.

В свою очередь, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат отказались садиться за стол переговоров с Путиным. Экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок сказала, что не будет тратить свое время. Бывший министр финансов Риши Сунак и вовсе отказался участвовать в G20 из-за главы российского Минфина.

Ранее глава парламентского комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что в третий тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов. Больше всех голосов – 101 – набрал бывший министр финансов Риши Сунак. Замминистра торговли Пенни Мордонт получила 83 голоса, глава МИД Лиз Трасс – 64 голоса, депутат Кеми Бэйднок – 49 голосов, и глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат – 32 голоса.

До этого Брейди сообщил, что результаты выборов станут известны к 5 сентября. Для попадания в первый тур кандидатам необходимо было заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре нужно было набрать 30 голосов. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

