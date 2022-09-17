Песков объяснил, чем регулируется возможность применения РФ ядерного оружия

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, передает РИА Новости.

"Читайте доктрину. Там все написано", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос информагентства.

Документ, на который сослался Песков, называется "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". Он подразумевает, что ядерное оружие Россия может применить в случае агрессии против страны или союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил России последствиями в случае применения тактического ядерного или химического оружия на Украине. Американский лидер подчеркнул, что РФ станет изгоями в мировом сообществе.