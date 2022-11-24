Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Путиным в 2021-м году

Фото: kremlin.ru

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что под конец своего правления на посту главы немецкого правительства не смогла добиться нового формата дискуссии с Россией и повлиять на развитие ситуации вокруг Украины.

В интервью изданию Spiegel политик призналась, что после встречи Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом летом 2021 года она совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном хотела установить с российским лидером новый независимый формат дискуссии в Совете ЕС.

"Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: "осенью она уже уйдет", – сказала Меркель.

Политик добавила, что если бы вновь выставила свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, то продолжила бы добиваться встречи с президентом РФ. Однако в конце срока во главе немецкого правительства, призналась Меркель, она поняла, что ей уже не хватало влияния во внешней политике.

Ранее Меркель заявила, что ее уход с должности канцлера Германии мог стать одной из причин эскалации военного конфликта на Украине.

В свою очередь, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин ранее заявил, что Меркель была главным политиком, убедившим президента России подписать Минские соглашения.



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