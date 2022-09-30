Меркель призвала работать над архитектурой безопасности с участием России

Фото: ТАСС/Swen Pförtner/dpa

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России, сообщает немецкий новостной портал n-tv.

При этом она снова осудила спецоперацию на Украине, назвав ее нарушением международного права.

Меркель добавила, что сейчас у Германии нет причин для самодовольства, при этом, по ее мнению, при наличии достаточной силы и уверенности в себе даже этот кризис можно преодолеть.

Ранее Меркель призвала политиков со всей серьезностью относиться к словам Владимира Путина. Она напомнила, что уже говорила о важности серьезного отношения к заявлениям российского президента, и вновь подчеркнула, что это очень важно.

По словам Меркель, такая позиция помогает сохранить пространство для маневра или разработать новый эффективный политический ход.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами, в том числе с помощью ядерного оружия. Он указал на то, что много раз встречался с российским лидером.

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