Экс-премьер России заявил, что Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, заявил РИА Новости бывший председатель правительства Сергей Степашин.

По словам бывшего главы кабмина, Путин проводил встречи с президентом США, с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ, с которыми Россия договаривалась по вопросам расширения НАТО и невооружения бывших стран Варшавского договора.

По мнению Степашина, за годы президентства Путин стал "более жестким".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было тяжелым, но взвешенным. По мнению политика, Минские соглашения были предлогом для наращивания Украиной мощи вооруженных сил.

Он также подчеркнул, что начало спецоперации было реализацией РФ права на самооборону в строгом соответствии с Уставом ООН, генсеку и Совбезу организации было направлено соответствующее уведомление.

Ситуация в мировой политике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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