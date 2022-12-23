Захарова ответила на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" идиомой

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически высказалась о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках оружия из КНДР группе "Вагнер".

"Коротко и дипломатично: "Чудак толкует сон", – написала дипломат в персональном телеграм-канале.

Ранее Энтони Блинкен заявил о совместных действиях США, Южной Кореи и Японии в области укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов ради противостояния Северной Корее.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, выступила с заявлением, что Вашингтон "может подтвердить", что КНДР поставляет оружие группе "Вагнер". Доказательств этому не приводилось.

Министерство иностранных дел КНДР опровергло информацию японских СМИ о якобы поставках оружия в Россию, назвав такие сообщения сфабрикованными.

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