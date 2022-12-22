США и Европа отправили Украине десятки миллиардов долларов военной помощи – Захарова

США и Европа отправили Украине десятки миллиардов долларов военной помощи. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, американцы выделили 45 миллиардов долларов, а ЕС – 28 миллиардов.

Она заявила, что коллективный запад вкладывает в борьбу с РФ все больше сил и ресурсов, а финансовое и военное содействие Киеву с начала СВО составило 90 миллиардов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.