Угроза создания Украиной ядерной бомбы сохраняется – постпред РФ в Вене

Фото: depositphotos/curraheeshutter

Угроза создания Украиной ядерной бомбы сохраняется, несмотря на инспекцию МАГАТЭ, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, теоретически Украина обладает необходимым потенциалом для создания "грязной" бомбы.

"Для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времен является продвинутой в ядерном отношении страной, обладает многими технологиями, знаниями. То, что такие планы у Киева были, здесь я склонен доверять нашим представителям министерства обороны, они знают, о чем говорят. В принципе, действительно, угроза такая есть", – цитирует Ульянова РИА Новости.

Он рассказал, что основная часть инспекции МАГАТЭ связана с отбором проб и их анализов. Такие пробы направили в сертифицированные лаборатории в нескольких странах.

Результаты пока неизвестны, и пока они не стали достоянием гласности, говорить о том, что ничего не найдено и Киев не создает грязную бомбу, преждевременно, подчеркнул постпред.

В ноябре в резолюции, принятой Советом управляющих МАГАТЭ, говорилось, что на Украине не обнаружено следов изготовления "грязной бомбы". Исследование проводилось в трех местах на Украине.

МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!