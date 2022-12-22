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Политика

Глава "Росатома" и спецпредставитель президента РФ встретятся с главой МАГАТЭ в Москве

Глава "Росатома" и спецпредставитель президента РФ встретятся с главой МАГАТЭ в Москве

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Руководитель "Росатома" Алексей Лихачев и спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев встретятся с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявили в ТАСС. Гросси 22 декабря приехал в Москву.

Как ожидается, он проведет консультации и переговоры на тему создания зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Запланировано обсуждение с российской межведомственной делегацией. Там будут представители МИД, "Росатома", Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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