Захарова заявила, что ждет реакции Госдепа после заявления Гутерриша о контенте соцсетей

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выработке правил, которые будут направлены на регулирование степени ответственности социальных сетей за распространяемый в них контент, является невероятным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, подобная система была разработана в РФ в 2021 году. Она отличается демократичностью, поскольку отрасль была наделена правом саморегулирования.

"На Западе началась падучая после того, как мы это сделали", – отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Тогда Госдепартамент США посчитал, что РФ создала закон с целью оказывать давление на цифровые платформы и цензурировать неугодный контент. В связи с этим Захарова задалась вопросом о реакции Госдепа на заявление Гутерриша, предлагающего разработать практически аналогичную систему.

Ранее Захарова заявила о самом крупном акте массовой цензуры Запада против СМИ РФ. По ее словам, целые сегменты информационного пространства по всему миру были зачищены от присутствия российских медиа. Кроме того, считает Захарова, против отечественных СМИ были применены "все мыслимые и немыслимые формы рестрикций", к которым подключились глобальные IT-гиганты.



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