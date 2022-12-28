Захарова прокомментировала призыв Киева исключить Россию из ООН

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Призыв украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы исключить Россию из ООН является тем случаем, когда собака лает, а караван идет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также напомнила, что Украина переживала в своей истории разных деятелей.

"За последние годы и десятилетия мерзавцев там было немало. Они полностью развалили страну, подвинули ее на край катастрофы. Это надо просто принимать к сведению, соответственно, выстраивать политику нам, но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит", – заявила Захарова.

Ранее предложение главы МИД Украины об исключении РФ из ООН прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал его "филькиной грамотой". По его словам, исключение России из ООН невозможно, так как это может подорвать самую значимую международную организацию, созданную после Второй мировой войны. Политик напомнил, что именно итоги войны определили статус постоянных членов ООН.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Украинский политик считает, что Россия "не имеет права" оставаться постоянным членом Совбеза ООН.

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