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Около 12 тысяч мужчин пытались сбежать из Украины после введения военного положения
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Около 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину после введения военного положения. Об этом со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщает ТАСС.
"Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу", – заявили в украинском ведомстве.
Уточняется, что 15 человек погибли в горах и на речных участках в попытке обойти пограничные пункты. Сколько человек сумели покинуть страну в обход закона, в ведомстве не сообщили.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после того, как Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. С тех пор военное положение в стране неоднократно продлевали, на данный момент оно будет действовать до 19 февраля 2023 года.
Ранее сообщалось, что на Украине осудили на 15 лет сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области. Ее арестовали на латвийской границе и депортировали на Украину.
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