Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве стартовал прием заявок на участие в программе поддержки технологических стартапов StartHub.Moscow. Он продлится до 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что московские предприниматели активно работают над импортозамещением. Существенную помощь в выполнении этой задачи им оказывает городская программа по поддержке технологических стартапов StartHub.Moscow. В настоящий момент проводится третий набор участников программы.

Эксперты выберут 120 самых интересных проектов из числа всех представленных, а 1 июня стартует интенсивный образовательный курс, который продлится пять месяцев.

"По итогам обучения выпускники презентуют свои работы инвесторам, представителям корпораций и города", – пояснила заммэра.

Сергунина добавила, что данный акселератор также помогает масштабировать перспективные ИТ-решения и продукты, способные составить конкуренцию зарубежным сервисам.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы уточнили, что программа StartHub.Moscow реализуется Агентством инноваций Москвы. Присоединиться к ней могут как стартапы, уже имеющие активные продажи, так и те, у кого есть только команда, проект или минимально жизнеспособный продукт.

Резиденты программы получают доступ к площадке технохаба на "Красном Октябре". В распоряжении предпринимателей оказываются коворкинг, залы для выступлений и место для проведения деловых встреч. Также участники программы получают возможность наладить связи с инвесторами и представителями крупных компаний в рамках бизнес-завтраков и других тематических мероприятий.

В пресс-службе добавили, что выручка 111 компаний, являющихся резидентами StartHub.Moscow, увеличилась. У 64 организаций прибыль выросла в несколько раз.

"Участники уже привлекли 970 миллионов рублей, 10 проектов впервые вышли на рынки стран СНГ и других государств. Кроме того, резиденты подписали 20 соглашений о разработке совместных продуктов участниками программы", – заключили в департаменте.

Ранее правительство Москвы выделило 200 миллионов рублей для грантов на тестирование инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Средства получит Агентство инноваций Москвы. Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиях.