Москва стала лидером среди городов мира по медалям на олимпиадах школьников

11:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российская столица стала лидером среди городов мира по числу медалей на международных олимпиадах школьников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в прошлом учебном году стали 1 346 учеников из Москвы. Хотя бы одного победителя или призера подготовила каждая вторая школа столицы. При этом на заключительный этап прошли 2 486 учащихся. В 2020 году это удалось 1 904 ученикам.
В прошлом году на международных олимпиадах столичные учащиеся взяли 24 награды: 19 золотых и пять серебряных. В первый раз российская столица опередила крупнейшие мировые города качественного школьного образования – Сингапур и Шанхай.
Уточняется, что качество знаний и конкурентоспособность выпускников столичных школ остаются на высоком уровне, несмотря на панедмию коронавируса. Это подтверждают результаты единого государственного экзамена по итогам 2020–2021 учебного года, а также международные исследования.
Так, по результатам последнего ЕГЭ 37,7% учащихся набрали 220 и более баллов по трем дисциплинам. В 2010 году их было 13,3%. Кроме того, каждый восьмой выпускник награжден медалью правительства Москвы "За особые успехи в обучении".
Международные исследования также демонстрируют высокий уровень знаний столичных школьников. По итогам PISA-2018 они вошли в топ-3 лучших в мире по уровню читательской грамотности, в пятерку – по уровню математической и в шестерку – по уровню естественно-научной грамотности.
В 2021 году в финале IX национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) сборная столицы стала первой в общекомандном зачете, завоевав 236 наград: 160 золотых, 51 серебряную и 25 бронзовых. Москвичи получили 29% от общего числа медалей и завоевали 55% золотых медалей.
Также в прошлом году в Австрии прошел чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. РФ стала первой в общекомандном зачете, завоевав 27 медалей. Шесть из них удалось взять москвичам, в том числе три золота и три бронзы.
В прошлом году российская столица вошла в топ-100 рейтинга лучших городов мира для студентов. Эксперты учитывали количество вузов, входящих в международные рейтинги, среднюю стоимость жизни и аренды жилья и скорость интернета. Кроме того, они обращали внимание на качество и доступность продуктов питания, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, уровень жизни, безопасности и свободы слова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: