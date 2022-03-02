Москва стала лидером среди городов мира по медалям на олимпиадах школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российская столица стала лидером среди городов мира по числу медалей на международных олимпиадах школьников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в прошлом учебном году стали 1 346 учеников из Москвы. Хотя бы одного победителя или призера подготовила каждая вторая школа столицы. При этом на заключительный этап прошли 2 486 учащихся. В 2020 году это удалось 1 904 ученикам.

В прошлом году на международных олимпиадах столичные учащиеся взяли 24 награды: 19 золотых и пять серебряных. В первый раз российская столица опередила крупнейшие мировые города качественного школьного образования – Сингапур и Шанхай.

Уточняется, что качество знаний и конкурентоспособность выпускников столичных школ остаются на высоком уровне, несмотря на панедмию коронавируса. Это подтверждают результаты единого государственного экзамена по итогам 2020–2021 учебного года, а также международные исследования.

Так, по результатам последнего ЕГЭ 37,7% учащихся набрали 220 и более баллов по трем дисциплинам. В 2010 году их было 13,3%. Кроме того, каждый восьмой выпускник награжден медалью правительства Москвы "За особые успехи в обучении".

Международные исследования также демонстрируют высокий уровень знаний столичных школьников. По итогам PISA-2018 они вошли в топ-3 лучших в мире по уровню читательской грамотности, в пятерку – по уровню математической и в шестерку – по уровню естественно-научной грамотности.

В 2021 году в финале IX национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) сборная столицы стала первой в общекомандном зачете, завоевав 236 наград: 160 золотых, 51 серебряную и 25 бронзовых. Москвичи получили 29% от общего числа медалей и завоевали 55% золотых медалей.

Также в прошлом году в Австрии прошел чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. РФ стала первой в общекомандном зачете, завоевав 27 медалей. Шесть из них удалось взять москвичам, в том числе три золота и три бронзы.

В прошлом году российская столица вошла в топ-100 рейтинга лучших городов мира для студентов. Эксперты учитывали количество вузов, входящих в международные рейтинги, среднюю стоимость жизни и аренды жилья и скорость интернета. Кроме того, они обращали внимание на качество и доступность продуктов питания, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, уровень жизни, безопасности и свободы слова.

