РФ не оставит без ответа визовую дискриминацию россиян со стороны ЕС – МИД

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Россия должна быть готова к возможной визовой дискриминации своих граждан в Евросоюзе. Об этом в интервью РИА Новости заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет. Наблюдали это на примере многолетней и политизированной визовой дискриминации крымчан. Никаких иллюзий на этот счет мы не испытываем", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что никакие враждебные действия Брюсселя в этом вопросе не останутся без зеркального ответа со стороны Москвы.

Накануне посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на получение краткосрочных виз и видов на жительство, кроме официальных визитов. При этом отмечалось, что граждане РФ могут обращаться с соответствующими заявлениями в визовые центры других стран.

До этого основатель визового центра "ЭкспертВиз" Юрий Певзнер рассказал, что россиянам практически перестали выдавать мультивизы в Европу. Кроме того, в ряде стран прекратили оформления некоторых типов виз. Например, итальянское консульство сегодня почти не выдает деловые визы.

