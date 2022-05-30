Медведев предложил упростить въезд в РФ для оппонентов западных властей

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность упрощенного въезда в Россию для оппонентов западных властей.

"Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и Ко) и подобных европейских деятелей", – написал он в своем телеграм-канале.

Также политик поддержал идею скорейшего отъезда в Германию противников специальной военной операции на Украине, "желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о ВС РФ".

Ранее в Германии решили упростить выдачу виз для журналистов негосударственных российских медиа, а также правозащитников и оппозиционеров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

