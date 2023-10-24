Устроившему пожар в клубе Костромы военному ужесточили обвинение

Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

Дело военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в клубе "Полигон" в Костромской области, где погибли 13 человек, поступило в суд, сообщает ТАСС.

Мужчине предъявили обвинение по четырем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам", "Уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом" и "Хулиганство с применением оружия".

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября 2022 года. В результате ЧП погибли 13 человек, 9 пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей заведения. Речь идет об Ионкине.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц. Тогда же был задержан депутат Думы Костромской области Ихтияр Мирзоев, которому принадлежал сгоревший клуб "Полигон".

Владелец клуба "Полигон" задержан по делу о нарушении правил пожарной безопасности – СМИ