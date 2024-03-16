00:10Происшествия
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА", – написал он.
Губернатор подчеркнул, что силы ПВО наготове. Гусев призвал жителей региона сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Он также попросил граждан быть готовыми перейти в комнату без окон, или, в случае нахождения на улице, укрыться в зданиях, подземных переходах или на парковках.
Вечером 15 марта ракетная опасность в очередной раз была объявлена в двух городских округах Белгородской области. Кроме того, опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области.
Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде
Читайте также
- Средства ПВО РФ сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью
- Женщина пострадала в результате обстрела Белгородской области