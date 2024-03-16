Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что силы ПВО наготове. Гусев призвал жителей региона сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Он также попросил граждан быть готовыми перейти в комнату без окон, или, в случае нахождения на улице, укрыться в зданиях, подземных переходах или на парковках.

Вечером 15 марта ракетная опасность в очередной раз была объявлена в двух городских округах Белгородской области. Кроме того, опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области.

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