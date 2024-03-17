Четыре беспилотника сбили в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты в Ярославской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

"В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотных летательных аппаратов", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что на месте падения беспилотников нет разрушений и пострадавших. Он выразил благодарность всем службам за боевую готовность и сообщил, что оперативные группы уже работают на месте происшествия.

Ранее этой ночью сообщалось, что система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области, а утром уничтожила еще один беспилотник на окраине Калуги.

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 17 марта также уничтожили украинскую баллистическую ракету над территорией Брянской области.