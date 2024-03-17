Силы ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник был уничтожен силами ПВО России на подлете к Калуге. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА", – написал он.

Губернатор уточнил, что обошлось без жертв и разрушений. На месте происшествия работает оперативная группа.

Ранее этой ночью сообщалось, что система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Шапша заявил, что тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта уничтожили украинскую баллистическую ракету над территорией Брянской области.