17 марта, 06:12Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Беспилотник был уничтожен силами ПВО России на подлете к Калуге. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
"Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА", – написал он.
Губернатор уточнил, что обошлось без жертв и разрушений. На месте происшествия работает оперативная группа.
Ранее этой ночью сообщалось, что система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Шапша заявил, что тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
Кроме того, силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта уничтожили украинскую баллистическую ракету над территорией Брянской области.
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