18 марта, 17:24Политика
ВС РФ пресекли попытку продвижения украинской ДРГ в Лукашовке
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы совершили удар с дрона по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая пыталась продвинуться к границе с РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Активность украинской ДРГ обнаружили в северной части населенного пункта Лукашовка. Ее участники пытались погрузиться в машину, чтобы продвинуться к границе с Россией. По версии Минобороны РФ, диверсанты хотели сделать это в целях провокации.
"Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до 8 человек убитыми и ранеными", – говорится в сообщении.
После произошедшего, по данным российского ведомства, водитель бронированного автомобиля бросил раненых и скрылся с места.
До этого военные РФ ударили по "Русскому добровольческому корпусу" (признан в РФ террористической организацией) в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка в Сумской области и Старица в Харьковской области. В результате операции украинские силы потеряли до 150 военных, а также ряд техники.
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