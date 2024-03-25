Девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки

Фото: телеграм-канал Readovka

Четырехлетняя девочка получила ранение при обстреле жилых кварталов Каховки Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что атака произошла со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, ребенка доставили в реанимацию.

"Во время обстрела также уничтожили один из объектов торговли", – написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо отметил, что в ходе атаки ВСУ были повреждены супермаркет и магазины.

По словам губернатора, Каховка и четыре села в Каховском округе остаются без газа из-за повреждений газораспределительного пункта, полученных в результате обстрелов. Также в городе сохраняются проблемы с электроснабжением.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ на херсонском направлении сменили тактику на террор населения. Они запустили в регионе дроны и атаковали гражданские автомобили.